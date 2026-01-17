Критик Бабичев объяснил, почему считает Антонова самым богатым артистом в РФ

Знаменитый певец заслужил репутацию на десятилетия вперед

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает Юрия Антонова самой обеспеченной звездой отечественной сцены, несмотря на то, что тот давно не дает концерты в прежних масштабах. В беседе с "Абзацем" спикер пояснил, что тот выстраивал отношения с авторским сообществом со времен СССР. И его пиратских записей нигде не найти.

Исполнитель хитов "Золотая лестница" и "Я вспоминаю" обезопасил себя даже в 1990-е, в разгар пиратства и продажи пиратских записей в ларьках. А в золотые времена, считает Бабичев, каждая песня Антонова оказывалась хитом.

"Представляете, сколько он мог заработать, если все стекалось к нему? <...> В барах постоянно заказывают Антонова. У него устойчивая ротация – его творчество не устаревает", – выразил мнение Бабичев.

К наиболее обеспеченным артистам критик причисляет также и Сергея Шнурова, Григория Лепса и Сергея Жукова.

Кстати, Антонова называли богатейшим певцом в стране в 2025 году. По мнению продюсера Сергея Дворцова, у мэтра наибольший авторитет среди остальных артистов. Он смело назвал его "мафиози" эстрады, вызывающим страх с трепетом и обладающим твердостью характера и чувством справедливости.