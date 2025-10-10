Названо имя главного "мафиози" российской эстрады

Раскрыто имя главного мафиози российской эстрады
Юрий Антонов. Фото: АГН "Москва"
Есть человек, который обладает невероятным влиянием на шоу-бизнес

Главным "авторитетом" российской сцены назвали не Аллу Пугачеву, как принято считать, а композитора Юрия Антонова. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов, отметив, что именно этот признанный мэтр обладает наибольшим влиянием среди артистов и вызывает у коллег не только уважение, но и некоторый страх и трепет.

По словам эксперта по звездной тусовке, Антонов отличается твердостью характера и справедливостью. Мужчина утверждает, что маэстро является настоящим "мафиози" эстрады.

Продюсер подчеркнул, что коллеги предпочитают не вступать с ним в споры, ведь он имеет серьезный вес в музыкальной среде. Он добавил, что талантливые и профессиональные люди часто бывают жесткими, и Антонов – яркий пример такого сочетания.

Ранее композитор уже попадал в центр внимания СМИ: Юрия Антонова назвали самым состоятельным артистом российской эстрады в 2025 году.

К слову, недавно артист рассказал, как помог Лукашенко стать президентом.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Европарламент принял резкое решение в отношении России

Западные чиновники готовятся к возможному новому витку эскалации

Путин впервые ответил на претензии Азербайджана к России

Президент сделал несколько важных заявлений на встрече с Алиевым

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей