Названо имя главного "мафиози" российской эстрады

Главным "авторитетом" российской сцены назвали не Аллу Пугачеву, как принято считать, а композитора Юрия Антонова. Такое мнение высказал продюсер Сергей Дворцов, отметив, что именно этот признанный мэтр обладает наибольшим влиянием среди артистов и вызывает у коллег не только уважение, но и некоторый страх и трепет.
По словам эксперта по звездной тусовке, Антонов отличается твердостью характера и справедливостью. Мужчина утверждает, что маэстро является настоящим "мафиози" эстрады.
Продюсер подчеркнул, что коллеги предпочитают не вступать с ним в споры, ведь он имеет серьезный вес в музыкальной среде. Он добавил, что талантливые и профессиональные люди часто бывают жесткими, и Антонов – яркий пример такого сочетания.
Ранее композитор уже попадал в центр внимания СМИ: Юрия Антонова назвали самым состоятельным артистом российской эстрады в 2025 году.
К слову, недавно артист рассказал, как помог Лукашенко стать президентом.
