Михалков ответил на слова Пугачевой о своем здоровье

Знаменитость сказал всего пару слов

Режиссер Никита Михалков впервые отреагировал на обращение Аллы Пугачевой, которое знаменитая певица передала ему через нашумевшее интервью. Артист лаконично ответил на слова некогда близкой подруги.

Напомним, ранее Пугачева заявила, что, несмотря на все разногласия, продолжает испытывать любовь к Михалкову. Она отметила, что в курсе серьезных проблем режиссера со здоровьем и знает, насколько ему непросто, пожелав здоровья и радости.

Однако в беседе с журналистами Михалков не стал раскрывать подробности своего состояния, сделав вид, что не понимает, о чем идет речь.

"Какие проблемы? Спина болит – это правда!" – лаконично сказал он.

До этого режиссер, рассуждая о Пугачевой, говорил, что многие артисты сбежали из страны, чтобы сохранить свои счета и недвижимость за границей. Он также отмечал, что певица никогда не займет прежнее место в случае возвращения на Родину.

Сама артистка в интервью заявляла, что уверена – Михалков до сих пор хорошо относится к ней в личном плане, несмотря на то, что говорит в публичном поле. Поэтому и она продолжает его обожать, хотя гражданские позиции у них категорически отличаются.

