"Тяжело слышать": жена встала на защиту Газманова после нападки Пугачевой

Фото: соцсети
Женщина уверена, что знаменитость оскорбила ее мужа

Супруга Олега Газманова отреагировала на недавние откровения Аллы Пугачевой, в которых артистка нелестно высказалась про своего коллегу. Она заявила, что она не понимает нападок в адрес своего супруга, который, несмотря на позицию певицы, всегда высказывался о ней уважительно.

Ранее в интервью Пугачева заявила, что Газманов всегда поддерживал людей с деньгами и властью. По ее словам, он был готов высказывать любую позицию ради востребованности и гонораров. При этом отношения у нее с артистом были теплые и она не понимает, почему сейчас он "гонит" на ее семью.

Марина Газманова отметила, что подобные слова были оскорбительны для ее мужа. Он никогда не хотел нападать на Пугачеву в своих публичных заявлениях, стараясь сохранить уважение к ее личности. 

"С детства люблю творчество Аллы Борисовны, ее песни были и остаются частью моего внутреннего мира. Поэтому особенно тяжело слышать, когда ее разговор сводится к фамильярности и переходу на личности", – заявила супруга артиста.

Она выразила мнение, что в моменте Пугачевой двигали обида, зависть, ревность и потребность в собственной ценности. Именно поэтому она решила позволить себе такие высказывания в адрес уважаемых в России людей.

Ранее команда Газманова пригрозила устроить скандал на всю страну из-за дела о мошенничестве.

Источник: соцсети
