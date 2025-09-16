Команда Газманова грозит устроить скандал на всю страну: что случилось

В деле замешаны серьезные деньги и преступление

Певец Олег Газманов стал одним из участников громкого дела о мошенничестве – знаменитость проходит в качестве пострадавшего. Подозреваемым является один из основателей детского парка "Кидзания Москва" Геворк Саркисян, который несколько лет назад занял у артиста крупную сумму денег, а после скрылся с ней в Штатах.

Несколько дней назад мужчину задержали и предъявили обвинения. Суд избрал в качестве меры пресечение СИЗО, но после адвокатских усилий Саркисяна отправили под домашний арест. Команда Газманова в ответ решила снова потребовать заключения для подсудимого, пообещав устроить грандиозный скандал на всю страну, если его выпустят из следственного изолятора.

По мнению представителей артиста, Саркисян под домашним арестом будет действовать против закона и попытается оказать воздействие на суд.

"Я говорю крайне вежливо, обтекаемо, но смысл понятен. Если Мосгорсуд снова выпустит его из следственного изолятора, скандал будет грандиозный на всю страну. Потому что это немыслимо, понимаете, немыслимо!" – пригрозили адвокаты Газманова.

Правозащитники уверены – если Саркисяна отпустить из-под стражи, то он воспользуется моментом и сбежит из страны. По сообщениям СМИ, в деле о предполагаемом мошенничестве фигурирует около 600 миллионов рублей.