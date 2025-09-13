Газманов получил травму на концерте и восстанавливается

Курс рубля
Работник Олега Газманова по имени Иван в беседе с журналистами прокомментировал недавний печальный инцидент, случившийся с любимцем публики. Мужчина к большой радости россиян сообщил, что после консультации с медиками состояние знаменитости не вызывает опасений.
Популярный артист получил травму накануне, 7 сентября, во время шоу на Камчатке. В ходе концерта артист повредил палец на ноге. К счастью, как уточнил его представитель, повреждение оказалось несерьезным и никак не сказалось на его работе.
Сейчас любимец публики спокойно восстанавливается и при этом продолжает придерживаться привычного графика. По словам его сотрудника, музыкант чувствует себя нормально и параллельно занимается новыми проектами, сохраняя активность в концертной деятельности.
