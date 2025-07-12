Знаменитость вспомнил, как принял участие в культурной акции в республике

Народный артист России Юрий Антонов вспомнил, как по молодости работал и жил в Белоруссии. В стране он обучился музыкальному ремеслу и заработал с помощью него первые деньги. А однажды композитор поспособствовал тому, чтобы на пост президента республики вступил Александр Лукашенко.

Музыкант вспомнил, как принимал участие в концерте "Марафон единства" в минском Дворце спорта. По его словам, это произошло спонтанно – он приехал в город и сразу же вышел на сцену, где публика встретила его с невероятным восторгом. Подобный теплый прием оставил у Антонова приятные воспоминания, которые свежи в памяти до сих пор.

"И я счастлив, что хоть немного поспособствовал тому, что Александр Григорьевич занял достойное место президента Республики Беларусь", – рассказал композитор.

Напомним, "Марафон единства" проходил в конце 2024-го года в преддверии президентских выборов в стране.