Семенович обратилась к женатому жениху после слухов о разрыве

Анна Семенович с женихом. Кадр: соцсети
Поклонники внимательно следят за личной жизнью знаменитости

Анна Семенович, которая долгие годы говорила, что никак не может встретить человека для семьи, наконец призналась: в ее жизни появился мужчина, с которым она связывает будущее. В 45 лет певица готовится к браку с бизнесменом из Германии Денисом Шреером, несмотря на непростые обстоятельства.

Избранник артистки уже несколько лет оформляет развод, и бюрократические особенности немецкого законодательства тормозят процесс. При этом счастливая знаменитость не скрывает отношения, открыто говорит о женихе и даже представила его публике, не дожидаясь официального разрыва брака возлюбленного.

Однако в конце года поклонники заподозрили неладное: певица намекнула на трудный период, из-за чего появились слухи о расставании. Обсуждения подогрело и то, что артистка находилась за границей. Однако вскоре Анна расставила все точки над "i", пояснив, что отдыхала в Таиланде, причем именно в доме Шреера.

Недавно мужчина отметил день рождения, и влюбленная звезда публично поздравила его в соцсетях. Теплые слова, адресованные возлюбленному, показали, что разговоры о разрыве не имеют под собой оснований, а отношения пары по-прежнему остаются крепкими.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
