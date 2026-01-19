Актриса Надя Кесума умерла по пути во Францию

Пропавшую без вести в аэропорту актрису нашли мертвой
Фото: www.unsplash.com
Страшная трагедия поразила общественность

Малазийскую актрису Надю Кесуму, пропавшую без вести в Саудовской Аравии, обнаружили мертвой. Трагическую новость сообщил ее супруг в социальных сетях, уточнив, что поиски завершились самым печальным образом.

Позже дочь звезды отдельно рассказала, что причиной трагедии стал сердечный приступ. По ее словам, матери стало плохо в тот же день, когда она прилетела в Джидду, после чего ее экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Надя Кесума, настоящее имя которой Надия Касумавати Абдул Карим, перестала выходить на связь 15 января в международном аэропорту имени короля Абдулазиза. Саудовские иммиграционные службы подтвердили, что она была в здании воздушной гавани, однако дальнейший маршрут знаменитости оставался неизвестным.

Известно, что актриса путешествовала в составе туристической группы из 21 человека и направлялась во французскую столицу с пересадкой в Британии. Последнее пристанище ее прах обрел в Джидде. Трагедия вызвала бурную реакцию среди поклонников и коллег, для которых случившееся стало настоящим шоком.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого российского актера.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Слышали даже в Румынии: ВС России уничтожили тайный груз НАТО в Одессе

"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада

Куда полетит "Орешник" после удара во Львове: озвучены главные цели

У этого грозного оружия также есть и огромный психологический эффект, считает спикер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей