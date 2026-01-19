Актриса Надя Кесума умерла по пути во Францию

Страшная трагедия поразила общественность

Малазийскую актрису Надю Кесуму, пропавшую без вести в Саудовской Аравии, обнаружили мертвой. Трагическую новость сообщил ее супруг в социальных сетях, уточнив, что поиски завершились самым печальным образом.

Позже дочь звезды отдельно рассказала, что причиной трагедии стал сердечный приступ. По ее словам, матери стало плохо в тот же день, когда она прилетела в Джидду, после чего ее экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

Надя Кесума, настоящее имя которой Надия Касумавати Абдул Карим, перестала выходить на связь 15 января в международном аэропорту имени короля Абдулазиза. Саудовские иммиграционные службы подтвердили, что она была в здании воздушной гавани, однако дальнейший маршрут знаменитости оставался неизвестным.

Известно, что актриса путешествовала в составе туристической группы из 21 человека и направлялась во французскую столицу с пересадкой в Британии. Последнее пристанище ее прах обрел в Джидде. Трагедия вызвала бурную реакцию среди поклонников и коллег, для которых случившееся стало настоящим шоком.

К слову, ранее стало известно о смерти знаменитого российского актера.