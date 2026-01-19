70-летняя Хакамада удивила поклонников смелым фото в купальнике

Знаменитость выглядит превосходно

Ирина Хакамада опубликовала кадры с отдыха в Таиланде, которые сразу привлекли внимание публики. На видео она появилась у бассейна под открытым небом, продемонстрировав отличную физическую форму и бесконечную уверенность в себе.

Знаменитость позировала в слитном купальнике светлого цвета с контрастным рисунком и выразительным вырезом. Образ получился сдержанным, но эффектным. Его дополнили лаконичные украшения, бейсболка и цветок, аккуратно заправленный за ухо.

Поклонники отметили, что Хакамада выглядит уверено, красиво и очень гармонично. В свои 70 лет она производит впечатление человека, который наслаждается каждым моментом жизни и не оглядывается на возраст.

