70-летняя Хакамада удивила поклонников смелым фото в купальнике
Ирина Хакамада. Кадр: YouTube
Знаменитость выглядит превосходно

Ирина Хакамада опубликовала кадры с отдыха в Таиланде, которые сразу привлекли внимание публики. На видео она появилась у бассейна под открытым небом, продемонстрировав отличную физическую форму и бесконечную уверенность в себе.

Знаменитость позировала в слитном купальнике светлого цвета с контрастным рисунком и выразительным вырезом. Образ получился сдержанным, но эффектным. Его дополнили лаконичные украшения, бейсболка и цветок, аккуратно заправленный за ухо.

Фото: соцсети

Поклонники отметили, что Хакамада выглядит уверено, красиво и очень гармонично. В свои 70 лет она производит впечатление человека, который наслаждается каждым моментом жизни и не оглядывается на возраст.

Ранее внимание публики привлекли откровенные снимки Натальи Ветлицкой, которые тоже вызвали активное обсуждение и множество восторженных комментариев.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
