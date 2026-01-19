Американец после наркоза свободно заговорил по-испански

Удивительная история получила широкий резонанс

Необычный случай произошел с жителем США Стивеном Чейзом, который после операции неожиданно начал говорить на испанском языке, хотя никогда им свободно не владел. История получила огласку после того, как мужчина рассказал о пережитом медицинском феномене.

Операцию на колене Чейз перенес в 19 лет – травму он получил во время футбольного матча. Очнувшись от наркоза, он около двадцати минут говорил исключительно на испанском, а затем так же внезапно вернулся к родному английскому. Сам мужчина этот период не помнит, однако врачи подтвердили, что он уверенно отвечал на вопросы именно на иностранном языке.

Позже Стивену пришлось перенести еще несколько хирургических вмешательств, и каждый раз после выхода из наркоза первые фразы снова звучали на испанском. При этом его знания языка ограничивались школьной программой и минимальным словарным запасом. В детстве он также общался с семьей друзей, где говорили по-испански, но бегло языком не владел. Об интересном случае написал портал "Ридлайф.ру".

Специалисты связывают такие случаи с редким синдромом иностранного акцента. Это неврологическое нарушение возникает из-за повреждений речевых центров мозга и может проявляться после травм, операций или инсульта. Специфического лечения этого синдрома на сегодняшний день не существует.