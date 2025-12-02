Мужчина из Китая женился через 4 часа после свидания и остался без денег

Фото: генерация ИИ
Избранница "выкачала" из своего супруга все сбережения всего за пару недель

Житель Китая решился на свидание вслепую – после этого он женился и оказался без денег. 40-летний мужчина ошеломил соцсети Поднебесной: в течение месяца он потерял все накопленные сбережения (более 240 тыс. юаней – около 34 тыс. долларов).

В конце августа Хуан Чжунчэн решил попытать счастья и отправился на свидание. И по дороге ему весьма внезапно повстречались восемь свах – с одной односельчанкой. И все рекомендовали ему одну и ту же женщину, которая работала в салоне красоты, передает портал "Ридлайф.ру".

Встретившись, они поженились спустя четыре часа – по настоянию избранницы. А в ту же ночь остановились в отеле. И это был единственный, по признанию Хуана, момент их близости. После этого супруга его отталкивала всякий раз, когда он пытался ее обнять.

Проведя вместе какие-то два дня, женщина начала настойчиво рекомендовать ему отправиться на заработки в одну из провинций. И под разными предлогами просила денег.

В итоге спустя месяц сбережения Хуана закончились. Несчастный супруг вспоминает, что всякий раз сталкивался с отказом, озвучивая собственные просьбы. А та взамен всегда просила денег. 

"Например, она просила денег на праздник Циси (китайский День святого Валентина). 6 сентября она заявила, что её дочери нужен компьютер", – сообщил Хуан.

Однажды Хуан отправил той конверт с 1314 юанями. Та, приняв деньги, ответила "Спасибо, муженек". Позднее перевел еще более 2 тыс. юаней на компьютер для ее дочери.

Свидание вслепую случилось 21 августа. И спустя чуть больше чем две недели, 8 сентября, у Хуана уже не осталось денег.

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник

