Почему китайцы сходят с ума от российских женщин

Фото: www.unsplash.com
Наши девушки ценятся во многих странах

Китайцы нередко называют русских женщин идеалом. В них они видят редкое сочетание мягкости, красоты и преданности, которое становится все большей редкостью в современном мире.

Главная причина "восторга" – традиционные взгляды на семью. Русские женщины, по мнению китайцев, умеют поддерживать уют, заботиться о близких и не боятся брать на себя роль хранительницы очага. В Китае же все больше девушек выбирают карьеру, и мужчины тоскуют по домашнему теплу.

Не меньшее восхищение вызывает внешность – белая кожа, светлые волосы, голубые глаза. В китайской культуре такие черты считаются признаком благородства и утонченности. Русских женщин нередко называют "северными красавицами", сравнивая их с героинями старинных легенд.

Но дело не только во внешности. Китайцам импонирует искренность и эмоциональность русских девушек, их умение любить по-настоящему, а не ради выгоды. Истории о женах декабристов, последовавших за мужьями в ссылку, до сих пор вызывают у китайцев восхищение и уважение.

Интересно, что симпатия взаимна: многие россиянки ценят китайских мужчин за ответственность, трудолюбие и спокойный характер. Похоже, в этом культурном притяжении есть настоящее взаимопонимание, рождающееся на стыке двух древних традиций.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

