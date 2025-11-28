Мужчина сам выявил у себя редкую болезнь после 10 лет попыток медиков

Мужчина сам выявил у себя редкую болезнь после 10 лет попыток медиков
Фото: commons.wikimedia.org
После диалога с друзьями о человеческой физиологии пользователь смог докопаться до истины

Пользователь Reddit смог найти истину после многолетних попыток выяснить свою болезнь: этому предшествовали долгие годы неэффективных консультаций и обследований медиков. Мужчина выяснил, что его симптоматика соответствует ретроградной дисфункции крикофарингеальной мышцы (состояние, при котором мышца не расслабляется, препятствуя выходу воздуха из желудка и пищевода – прим. ред.). 

Недуг был схож с рефлюксом. Лечение не помогало. А все началось после одной встречи со знакомой супружеской парой, когда у друзей завязался разговор о нелепости людей, которые утверждают, что никогда не сталкиваются с выделением газов из кишечника. Однако при отсутствии этого физиологического процесса человек может испытывать дискомфорт или боль, передает портал "Ридлайф.ру".

Пользователь зацепился за эту информацию и начал бороздить по просторам интернета. И тут он наткнулся на редкое заболевание – ретроградную дисфункцию крикофарингеальной мышцы, с которой у пациентов часто болит живот, и для избавления от газов они вынуждены вызывать рвотный рефлекс.

Врач подтвердил диагноз, назначив инъекции ботокса. Прежде мужчина не задумывался об отсутствии отрыжки и считал этот факт лишь особенностью организма.

Источник: Ридлайф.ру ✓ Надежный источник

