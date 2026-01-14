Долиной пригрозили вскрытием замков в скандальной квартире

Звезда растянула скандал с жилищем на долгие месяцы

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной выходит на решающую стадию. Представительница новой владелицы жилья напомнила, что времени для мирного разрешения конфликта остается все меньше, а крайний срок обозначен предельно четко – до 20 января.

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что именно к этой дате народная артистка должна передать ключи от квартиры законной собственнице. По ее словам, со стороны окружения певицы уже прозвучали сигналы о готовности выполнить это требование, однако фактически вопрос пока остается открытым из-за отсутствия самой звезды в стране – певица внезапно решила отправиться отдыхать, пока добросовестная покупательница продолжает жить в стрессе.

Юрист подчеркнула, что сейчас сторона Лурье фактически находится в режиме ожидания и рассчитывает на добровольное выполнение решения. В то же время она дала понять: если к установленному сроку ситуация не сдвинется с места, в дело будут вынуждены вмешаться судебные приставы.

Ситуация может развиваться по жесткому сценарию – вплоть до принудительного вскрытия замков в присутствии понятых. Такой поворот событий, разумеется, станет крайне болезненным для певицы с точки зрения общественного резонанса.

Свириденко выразила надежду, что до крайних мер дело не дойдет и конфликт удастся завершить цивилизованно. Силовой вариант нанесет серьезный репутационный ущерб по и так опозорившейся знаменитости.

Пока же сторона Лурье предпочитает ждать и надеется, что благоразумие оппонентов все-таки возьмет верх.

