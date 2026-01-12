ФССП отвела Долиной пять дней на выселение из квартиры Лурье

Певице выставили ультиматум

У Ларисы Долиной есть пять дней, чтобы освободить квартиру в центре Москвы, принадлежащую Полине Лурье. По словам адвоката Светланы Свириденко, пристав возбудил производство.

В течение указанного срока народная артистка должна добровольно исполнить решение. Производство возбуждено главным управлением Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Об открытии исполнительного производства до этого сообщала Мария Пухова, представляющая интересы певицы. Адвокат уточняла, что при невыполнении добровольной передачи квартиры в пользу Лурье ФССП принудительно выселят исполнительницу – в присутствии понятых.

Кстати, Пухова считает, что действия Лурье являются якобы попыткой привлечь к себе внимание, и ее решение обратиться к приставам адвокат называет хайпом. По ее словам, в таких действиях нет необходимости, и Полина будто бы пытается остаться в "медийном пространстве".

Сама народная артистка тем временем отдыхает в ОАЭ, выбрав один из лучших отелей. Певица поселилась в пятизвездочном отеле Rixos Premium Saadiyat Island, где стандартный номер доходит до 80 тысяч рублей в сутки.