Почему нельзя покупать продукты "по акции" к Новому году

Лучше пройти мимо охлажденной рыбы со скидкой в 30%

Предлагаемые ритейлерами продукты по акции перед праздниками должны вызывать как минимум сомнение. Не все выгодные покупки безопасны для организма, указывает старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Смело берите сухую и консервированную продукцию: крупу, макароны, тушенку при целостности упаковки и актуальном сроке годности. Можно взять и заморозку в виде ягод и овощей, если они не подвергались разморозке. Проверить это просто – нужно убедиться что в пакете нет льда.

Осторожнее с сыром и мясной продукцией – можно взять к скорому употреблению, если срок годности позволяет хранить такие продукты еще несколько дней.

Если скидка на охлажденную рыбу и морепродукты превышает 30%, от такого предложения стоит отказаться. Возможно, указывает спикер, продукт на грани срока годности.

В готовых салатах с нарезками высок риск порчи с бактериальным обсеменением. Не берите молочку, если через сутки-двое она будет уже просроченной. Что касается кондитерских изделий с кремом, то помните, что при неправильном хранении они могут вызвать отравление.

Обращайте внимание на дату изготовления и срок годности, осматривайте упаковку на предмет повреждения и отказывайтесь от подозрительных товаров – особенно по запаху и внешнему виду.