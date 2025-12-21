Как не нарваться на просроченный сладкий подарок: в Роскачестве дали совет

Не покупайте ничего на стихийных рынках

Готовые сладкие подарки могут оказаться с неприятным "сюрпризом": при несвоевременной ротации там могут оказаться просроченные конфеты. Важно отнестись к выбору сладкого подарка на Новый год внимательно, чтобы не заработать пищевое отравление, отмечает директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Помните, что вы должны обеспечить нужные условия хранения. Для конфет с начинкой необходимо соблюдать температуру не выше 25 градусов и не более 75% влажности – стандарт для сухих продуктов.

Обеспечьте отсутствие прямых солнечных лучей и проследите, чтобы такие конфеты не хранились рядом с холодильными аппаратами.

Обращайте внимание на маркировку: на этикетке должны содержаться данные о наименовании, юрадресе и фактическом адресе, условиях хранения и полном составе. Оптимальны продукты с наименьшим количеством добавок и консервантов.

Собранный подарок должен содержать ясную и читабельную маркировку.

"Не дай Бог, это остатки с прошлого года", – добавила Спеценко, предостерегая от покупки сладких подарков на стихийных рынках.

