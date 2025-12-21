Как не нарваться на просроченный сладкий подарок: в Роскачестве дали совет

Как не нарваться на просроченный сладкий подарок: в Роскачестве дали совет
Фото: freepik.com
Не покупайте ничего на стихийных рынках

Готовые сладкие подарки могут оказаться с неприятным "сюрпризом": при несвоевременной ротации там могут оказаться просроченные конфеты. Важно отнестись к выбору сладкого подарка на Новый год внимательно, чтобы не заработать пищевое отравление, отмечает директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Помните, что вы должны обеспечить нужные условия хранения. Для конфет с начинкой необходимо соблюдать температуру не выше 25 градусов и не более 75% влажности – стандарт для сухих продуктов.

Обеспечьте отсутствие прямых солнечных лучей и проследите, чтобы такие конфеты не хранились рядом с холодильными аппаратами.

Обращайте внимание на маркировку: на этикетке должны содержаться данные о наименовании, юрадресе и фактическом адресе, условиях хранения и полном составе. Оптимальны продукты с наименьшим количеством добавок и консервантов.

Собранный подарок должен содержать ясную и читабельную маркировку.

"Не дай Бог, это остатки с прошлого года", – добавила Спеценко, предостерегая от покупки сладких подарков на стихийных рынках.

Ранее мы рассказывали о небанальных вариантах новогодних подарков.

Кедми: Европа откатилась ко временам Второй мировой

Как и тогда, Старый свет не мог предположить, что его армии сотрут в пух и прах, считает политолог

Sohu: после вторжения НАТО в Калининград Европа окажется в руинах

34 млн человек погибнут - и это лишь прямые потери

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей