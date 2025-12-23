Стилист призвала россиянок одеваться скромнее на новогодних корпоративах

Курс рубля
Многие совершенно не привыкли задумываться о стильном луке на новогоднем корпоративе. Тонкость заключается в том, чтобы сохранить грань между стилем и деловым этикетом. Стилист Ольга Ким предостерегла от излишне открытых, откровенных и прозрачных нарядов – в этом она увидела главную ошибку в выборе образа.
"<...> это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников", – отмечает эксперт.
Впечатление также портится из-за чрезмерности в украшениях и пышности укладок. Массивные колье и браслеты – явный перебор. Стилист рекомендует выбирать один яркий акцент с умеренным дополнением – для гармонии образа.
Обращайте внимание на офисный формат: выбирайте брюки, юбку длины миди или макси с закрытым верхом и умеренными украшениями. Джинсы допустимы, однако исключительно при неформальности корпоратива.
