ТОП-5 новогодних подарков для близких

К выбору новогодних презентов для самых близких лучше подойти основательно и без спешки, особенно если вы планируете осуществить заветные мечты и преподнести им полезные и желанные подарки. Новый год самый волшебный праздник – мечты должны сбываться.

Мы собрали небанальные варианты, выбор которых требует особо тщательного подхода.

1. Абонемент в фитнес-клуб

Большую часть времени приходится проводить на работе или учебе, а дома многие часами сидят перед компьютером – двигательная активность минимальна, особенно в холодный сезон. Абонемент в фитнес-клуб позволит разнообразить досуг, укрепить здоровье и поднять настроение.

Тренировки доставят большое удовольствие, организм восстановится, и появится больше сил для успешной работы или учебы.

2. Ноутбук

Подарить ноутбук на Новый год – прекрасная идея, особенно, если ваши сын или дочь давно мечтают о новом ноутбуке. Это будет восторг! Практично и полезно – пригодится в учёбе, работе и развлечениях.

Как сделать этот сюрприз самым приятным?

Выберите оптимальную модель. Будут непременно оценены по достоинству:

Легкий прочный корпус, который обеспечит мобильность и надежность

FHD+ матовый дисплей с четкой и насыщенной картинкой

Емкий аккумулятор для автономности в поездках

Высокая производительность для работы, творчества и игр

Достаточный объем оперативной памяти

Большое количество разъемов

Ноутбук Infinix XBOOK 15 отвечает всем этим требованиям и идеально подходит для повседневных задач.

Стильный легкий девайс удобно носить с собой и брать в поездки, вес всего 1,65 кг. Серебристого цвета металлический немаркий корпус обладает повышенной прочностью.

Параметры дисплея дают четкое с высокой детализацией насыщенное изображение. Высокая яркость, широкие углы обзора и отсутствие бликов позволяют с комфортом работать при ярком освещении или на улице под прямыми солнечными лучами. Корректная качественная цветопередача оптимальна для творчества в графических редакторах.

Достаточное количество разъемов: 2 порта USB Type-C, 2 USB 3.0, слот для SD карты, полноразмерный HDMI 1.4 для подключения внешних экранов и 3,5 мм разъем для наушников.

Производительный процессор и вполне достаточный объем оперативной памяти позволяют работать без зависания одновременно в нескольких программах и при множестве открытых вкладок, также справляются с задачами при творчестве и играх.

Приятные плюсы:

крышка легко открывается одним пальцем;

система загружается быстро, ноутбук выходит из сна мгновенно;

удобная клавиатура с подсветкой;

бесшумная работа кулера.

Дополнительный весомый плюс: компактный блок питания и съемный кабель с разъемом Type C совместим со смартфонами – брать с собой две зарядки не придется. Батарея обеспечивает до 10 часов автономной работы.

Предустановлена операционная система Windows 11 Home.

3. Отдых в Глэмпинге

В этот раз новогодние каникулы будут особенно длинными. Превосходный вариант разнообразить досуг – выбраться из суеты на природу и насладиться отдыхом.

Глэмпинг Стрелка в Тверской области идеально подойдет, чтобы расслабиться и насладиться тишиной, спокойствием и восстановить гармонию чувств.

В уютных благоустроенных домиках есть абсолютно все необходимое до мелочей для комфортной жизни. Можно ни о чем не заботиться и замечательно провести время с семьей или друзьями. Чудесный вид из панорамных окон добавит впечатлений — красоты природы, закаты и рассветы, звездное небо и яркое солнце. Свобода и яркие зимние развлечения – пешие, лыжные, а также конные прогулки, баня, шашлыки. Рядом мини-ферма и ресторан.

Удобный вариант, если не хотите расставаться с домашними питомцами – сюда можно приехать вместе с ними.

Релакс, тишина и покой после городского шума – это сказочный отдых в новогодние каникулы.

4. Обувь

В новогоднюю ночь хочется блистать, веселиться и танцевать всю ночь.

Советы стилиста: подойдут удобные элегантные туфли на каблуке или шпильке

Обувь из новогодней коллекции RIO FIORE – идеальный вариант для достойного акцента в стильном новогоднем образе. Роскошь, магнетизм, таинственность, женственность.

Звезда новогоднего вишлиста: бархатные туфли RIO FIORE цвета глубокого вина. Это квинтэссенция зимнего шика: манящая текстура бархата и гипнотический винный оттенок создают идеальный дуэт для вечеринок и стильных выходов. Они моментально преобразят любой образ, добавив ему королевской роскоши и соблазнительной элегантности. Это не просто туфли, а целый модный сюжет, который начнется в самую волшебную ночь года.

5. Прогулки на теплоходе по Москве-реке

Навигация по рекам России уже завершена, но по Москве-реке на речном теплоходе можно совершить многочасовую прогулку в любое время года. Впечатления будут восторженные – всегда приятно полюбоваться всей семьей или с компанией друзей на новогоднюю Москву за чашкой кофе или вкусным обедом. Гиды расскажут много интересного по маршруту, а аниматоры развлекут и добавят веселья.

Красиво упакуйте подарки, чтобы создать праздничное настроение. Можно использовать подарочную коробку или стильный пакет.

Напишите небольшую записку с пожеланиями, чтобы добавить личный и тёплый момент к подарку.

Такой подход сделает ваш подарок не только полезным, но и запоминающимся.