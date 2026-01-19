Миллер сравнил вывод немецких бойцов из Гренландии с походом Наполеона на Россию

"На Москву": в Польше сделали громкое заявление после инцидента в Гренландии
Гренландия. Фото: NASA/Ames Research Center.worldwind.arc.nasa.gov, Общественное достояние/wikimedia.org
За происходящим внимательно наблюдает все международное сообщество

Экс-руководитель польского правительства Лешек Миллер резко прокомментировал историю со стремительным выводом немецких военных из Гренландии, сравнив происходящее с громкими, но бесславными походами прошлого. На просторах интернет-пространства он заявил, что миссия бундесвера выглядела скорее символичной, чем реальной попыткой закрепиться и обеспечить безопасность региона.

Политик отметил, что немецкие военнослужащие побывали на острове, не выполнив ни одной из заявленных задач: они не смогли ни установить контроль, ни даже полноценно развернуться там. Миллер образно сопоставил эту ситуацию с походом Наполеона Бонапарта на Россию, напомнив, что тогда тоже все ограничилось громогласной демонстрацией намерений, после чего последовало поспешное возвращение.

"Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись (…) Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", – иронично отметил государственный деятель.

Он подчеркнул, что произошедшее наглядно демонстрирует нынешнее состояние европейской "военной мощи" – действия армий стран ЕС все чаще сводятся к формуле "прилетели, сделали фото и улетели", без реального влияния на обстановку.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что группа из 13 военнослужащих бундесвера получила внезапный приказ из берлинской администрации и была срочно выведена с территории Гренландии. Известно, что немецкие военные прибыли туда для участия в разведывательной миссии, а вместе с ними своих представителей на остров направляли и другие европейские государства.

К слову, ранее в Евросоюзе сделали неожиданное заявление о торговой войне с американцами.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

Слышали даже в Румынии: ВС России уничтожили тайный груз НАТО в Одессе

"Герани" атаковали площадки с контейнерами, прибывшие с Запада

Куда полетит "Орешник" после удара во Львове: озвучены главные цели

У этого грозного оружия также есть и огромный психологический эффект, считает спикер

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей