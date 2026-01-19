Миллер сравнил вывод немецких бойцов из Гренландии с походом Наполеона на Россию

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Экс-руководитель польского правительства Лешек Миллер резко прокомментировал историю со стремительным выводом немецких военных из Гренландии, сравнив происходящее с громкими, но бесславными походами прошлого. На просторах интернет-пространства он заявил, что миссия бундесвера выглядела скорее символичной, чем реальной попыткой закрепиться и обеспечить безопасность региона.
Политик отметил, что немецкие военнослужащие побывали на острове, не выполнив ни одной из заявленных задач: они не смогли ни установить контроль, ни даже полноценно развернуться там. Миллер образно сопоставил эту ситуацию с походом Наполеона Бонапарта на Россию, напомнив, что тогда тоже все ограничилось громогласной демонстрацией намерений, после чего последовало поспешное возвращение.
"Немцы отправились в Гренландию. А потом… вернулись (…) Это немного похоже на Наполеона, который собирался идти на Москву, но после Смоленска вдруг решил, что "сигнал и так отправлен", и вернулся домой к ужину", – иронично отметил государственный деятель.
Он подчеркнул, что произошедшее наглядно демонстрирует нынешнее состояние европейской "военной мощи" – действия армий стран ЕС все чаще сводятся к формуле "прилетели, сделали фото и улетели", без реального влияния на обстановку.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что группа из 13 военнослужащих бундесвера получила внезапный приказ из берлинской администрации и была срочно выведена с территории Гренландии. Известно, что немецкие военные прибыли туда для участия в разведывательной миссии, а вместе с ними своих представителей на остров направляли и другие европейские государства.
