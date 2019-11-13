В семье актрисы возникли новые трудности из-за многочисленных штрафов

У матери звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, 76-летней Валентины Борисовны скопилось 332 неоплаченных штрафа на сумму 26 800 рублей. Это грозит женщине административным арестом. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Около пяти лет назад Анастасия подарила маме спортивную машину "Порше Панамера", которая регулярно попадает на камеры видеонаблюдения с разнообразными нарушениями правил дорожного движения.

"Все [штрафы] получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась",

– рассказал источник "Комсомольской правде". Из-за неоплаченных штрафов Валенитину Борисовну, у которой недавно от сильного волнения почти пропал слух, могут арестовать на 15 суток. По данным издания, машину водит не только мама актрисы. Раньше на ней ездила сама Анастасия, затем ее муж Петр. Однако отвечать за нарушение придется тому, на кого автомобиль зарегистрирован.

"Письма счастья" у Заворотнюк начали скапливаться начиная с августа – именно в этом месяце впервые появились печальные новости о состоянии Анастасии. Ранее стало известно, что звезде сериала "Моя прекрасная няня" провели еще одну операцию, чтобы избавиться от опухоли. Также эксперт рассказал о новом диагнозе артистки – "вторичной" глиобластоме.

Сообщения о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк стали появляться в СМИ в августе 2019 года, у актрисы обнаружили рак мозга. Близкие звезды долгое время скрывали подробности болезни, что поспособствовало возникновению многочисленных слухов. В октябре стало известно, что Заворотнюк перенесла операцию, ее самочувствие улучшилось.