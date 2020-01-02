Модель разлеглась на пляже в розовом купальнике

Ирина Шейк проводит новогодние праздники в жаркой стране, название которой тщательно скрывает от поклонников. Однако звезда то и дело публикует в Инстаграме яркие кадры из своего путешествия. На очередном фото модель лежит на шезлонге на берегу океана в мини-купальнике, обнажившим ее упругие прелести.

"День первый",

– лаконично подписала снимок Шейк.

Фанаты пришли в полный восторг от модели, которая позволила им рассмотреть аппетитную грудь в лифчике и сочные ягодицы в микро-трусах. Многие не нашли слов, чтобы описать свое восхищение и оставили лишь смайлики. Однако кое-кто осыпал красотку комплиментами.

"Просто, красива!", "Невероятная малышка", "Великолепна", "Сладкая", "Лучшая", – отметили интернет-пользователи.

Ранее Шейк развалилась на полу в эротичном красном белье.