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Люди в шоке: Шейк разделась у водопада

Люди в шоке: Шейк разделась у водопада
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Обнаженные формы модели лишили россиян дара речи

Ирина Шейк продолжает возбуждать поклонников по всему миру голыми кадрам. На этот раз звезда опубликовала в Инстаграме снимок, на котором стоит около водопада в Коста-Рике в небольшом салатовом купальнике.

Многие поклонники не смогли выразить своего восхищения от стройных длинных ног и стального пресса Шейк. Фанаты просто ставили смайлики в комментариях. Однако некоторые интернет-пользователи смогли найти в себе силы и оценили красоту знаменитости словами.

"Королева", "Прям уау, как красиво и вы красивая и природа", "Роскошна", "Нереальная", "Идеальна", "Восхитительно", "Самая горячая женщина в мире", "Шикарная", "Потрясающая", – подчеркнули подписчики, которые также отметили, что модель выбрала очень живописное место для фотосессии.

Ранее Шейк похвасталась молочной грудью. 

Полина ИВАНОВА

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