Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
354 новости
Российская модель Ирина Шейк поразила зрителей на Неделе моды в Милане. Она эффектно прошла по подиуму в красном наряде.
Мини-платье подчеркивало стройные и высокие ноги, а глубокий разрез, из которого виднелась грудь без лифчика, заставила всех обратить на Шейк внимание.
Подписчики не остались в стороне и высказали свое восхищение в комментариях. "Красотка ❤️", "Хороша 💜", "Супер красиво!!", "Шикарная🔥", "🔥💣❤️", "Идеальная 😍", "Можно смотреть вечно👏", "Какая вы классная. 👍".
Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно