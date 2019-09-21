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Шейк прошлась по подиуму без белья

Шейк прошлась по подиуму без белья
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Модель приковала к себе внимание публики

Российская модель Ирина Шейк поразила зрителей на Неделе моды в Милане. Она эффектно прошла по подиуму в красном наряде.

Мини-платье подчеркивало стройные и высокие ноги, а глубокий разрез, из которого виднелась грудь без лифчика, заставила всех обратить на Шейк внимание.

Подписчики не остались в стороне и высказали свое восхищение в комментариях. "Красотка ❤️", "Хороша 💜", "Супер красиво!!", "Шикарная🔥", "🔥💣❤️", "Идеальная 😍", "Можно смотреть вечно👏", "Какая вы классная. 👍".

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Публикация от irinashayk (@irinashayk)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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