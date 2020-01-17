Актриса, известная по многим фильмам и сериалам, покрутила формами у моря

Екатерине Климовой в 41 год удается сохранять хорошую форму, что она в очередной раз и продемонстрировала на отдыхе. Кинозвезда прогулялась по пляжу в купальнике на закате. Ее бедра, ягодицы и спина оказались перед камерой.

Видео с Климовой появилось в ее Инстаграм, но, кто заснял стройную актрису, остается загадкой. До этого ее пышную грудь показал отдыхающий там же Алексей Чадов.

О личной жизни после развода с мужем Екатерина Климова молчит. Летом знаменитость рассталась с Гелой Месхи. Причиной разрыва, по словам актрисы, стала работа – супругам не удалось поддерживать баланс между съемками и личной жизнью. Теперь актриса одна воспитывает четверых детей.

Ранее Екатерина Климова в открытом купальнике позабавилась у бассейна и повиляла ягодицами в ванне.