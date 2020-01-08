Фигуру актрисы показали во всей красе

Екатерина Климова поделилась с поклонниками забавным видео с маленькой дочерью Беллой. Артистка отправилась на отдых вместе с четырьмя детьми. На кадрах она снимает малышку на телефон, загорая у бассейна. Девочка мило кокетничает, а после отбирает у мамы телефон. Как отметили поклонники Климовой, оператор из Беллы вышел превосходный – она запечатлела не только лицо актрисы, но и все ее прелести крупным планом. Так, в кадр попала грудь звезды.

Климову засыпали комплиментами, отметив, что она в превосходной форме. Малышка тоже не оставила публику равнодушной (орфография и пунктуация сохранены).

"Дочь молодец, прекрасный оператор! Спасибо ей", "Ой какая хорошенькая. А Мама самая красивая актриса нашего кино" "Спасибо за видио" "Как можно иметь такую фигуру после рождения 4 детей? Катя, вы прекрасная гея (шея. – Прим.ред.), лицо – будто вам 20 лет" "Очаровательное создание и божественно красивая мама!" "Какая ягодка Прелесть)))хорошего отдыха", – написали они.

Ранее Климова пришла на вечеринку без белья.