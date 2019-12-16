Муж Примадонны вышел на улицу с обнаженным торсом

Максим Галкин снялся у своего замка в деревне Грязь и опубликовал фото в Инстаграм. На нем юморист показан голым до пояса в спортивных штанах и кроссовках. В руке он держит большую шахматную фигуру серебристого цвета, такая же стоит рядом. За спиной артиста краснел куст.

"Расставляю новогодние эфиры", – пояснил супруг Аллы Пугачевой под кадром. И добавил хештег #красавецмужчина.

Подписчики отреагировали на пост Максима по-разному. Одни удивлялись и спрашивали: "Максим, что за куст красный у вас растет?", "Это у Вас так потеплело?", "А че живот на втянул?", "Что с Вашим торсом?".

Другие не удержались от советов и критики. "Майку одеть нужно было", "Эх, сисечки бы подкачать... и будет шикарно", "Выглядит как дедушка", "От скромности не умрешь", – прошлись они и по внешности и высказыванию юмориста. Третьи, отметив, что одежда артисту не нужна, засыпали его комплиментами и шутили: "Все очень даже красиво! Молодец, Максим, выглядите очень классно!!!", "Костюм для эфиров пусть останется такой же, как на фото".

Муж Примадонны отвечал на некоторые комментарии. О кусте он сообщил, что это бересклет.

Ранее Максим Галкин продемонстрировал свое огромное хозяйство и снял Примадонну без макияжа в коротеньких красных шортах.