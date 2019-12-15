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Вот это размерчик: Галкин похвалился гигантским хозяйством

Вот это размерчик: Галкин похвалился гигантским хозяйством
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Муж Пугачевой провел специальную операцию

Максим Галкин показал видео, которое не оставило равнодушными его подписчиков. В своем Инстаграм юморист выложил кадры, где демонстрирует свое большое хозяйство. В окрестностях замка Галкина и Пугачевой высадили огромную ель. Ее высота – около 15 метров, похвастался муж Аллы Борисовны.

"Это самое большое и старое дерево, которое я посадил на участке", – рассказал Максим, добавив, что с помощью специалистов провел целую войсковую операцию.

Шоумена буквально засыпали комментариями: давали советы, выясняли подробности и восхищались гигантской елкой. Были и совершенно неожиданные замечания.

"Так и хочется сказать.. У Ани Семенович гигантомастия, а это размерчик гигантохвоя!! И грудь у Анны красивая и елочка шикарная! Какая-то странная аналогия, что. Только в голову не прийдет", – высказалась одна из дам (орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, Максим за словом в карман не полез.

"Вона как Вас мотает с груди на хвойные!", – с юмором отметил он.

Ранее Галкин показал лохматую Пугачеву, скачущую по дому в мини-шортах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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