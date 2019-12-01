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"Обидно": проклятого Соловьевым Галкина поставили на место

"Обидно": проклятого Соловьевым Галкина поставили на место
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист рассказал, почему не собирается в президенты, но россияне его не поняли

Максим Галкин во время своего концерта заявил, что не станет баллотироваться на пост главы государства, потому что на нем лежат 15 проклятий от российских телеведущих, в том числе от Владимира Соловьева Дмитрия Киселева.

О том, что на нем лежат проклятья, Галкину рассказала знакомая ведунья.

"На мне лежит пятнадцать проклятий: десять от Соловьева, пять от Киселева и еще два сглаза от Норкина. Я хочу заявить, что я никуда не собираюсь, у нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации",

– пошутил юморист, передает "Говорит Москва".

Галкин также добавил, что после последнего его выступления в Новосибирске, многие россияне начали выражать ему поддержку, обещая проголосовать за него, если он пойдет на выборы, пишет "Московский комсомолец". 

Интернет-пользователи разочаровались, узнав, о чем со сцены Государственного Кремлевского дворца шутил телеведущий.

"По-моему, внучек Пугачихи, слишком высокого мнения о себе. И это кстати и есть его проклятие. Ну ладно бы там ксюшадь. За неё хоть поколение дом-2 голосовали. А Галкин кто? Да никто. Жалкое ничтожество, без бабушки", "Галкин давно вышел в тираж и его шутки вышли на уровень петросяновских", "Пока эти скоморохи занимаются своим делом,причем хорошо, к ним претензий нет. Как только лезут в политику со своим убогим пониманием мира, так сразу становится видно насколько они далеки от народа и от действительности. Такого разгула "свободы слова", как сейчас, никогда не было", "Наивно думала, что он умный... обидно что так сильно ошибалась", "У него уровень интеллекта как у Зеленского", – разнесли в пух и прах Галкина читатели "Взгляда". 

Впрочем, нашлись среди пользователей Сети и заступники. Так, один россиянин обратил внимание соотечественников на то, что Галкин  юморист и со сцены он просто шутил: 

"Почитал комменты и ужаснулся. У нас люди, как в Америке, перестали понимать юмор, троллинг, сарказм. Все за чистую монету принимают. Неужели в самом деле не понятно, что он не серьезное интервью дал, а выступал на концерте, комик на концерте, что не понятно-то?".

Полина ИВАНОВА

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