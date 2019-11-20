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Сын раскрыл правду о приезде Ротару в Россию

Певица вернется перед Новым годом

Руслан Евдокименко подтвердил, что его мать София Ротару выступит в России с концертами. Об этом он рассказал журналистам.

Как передает телеграм-канал "Подъем" слова Евдокименко, Ротару примет участие в съемках новогодних проектов.

Ранее стало известно, что артистка споет на двух площадках в Москве. В России неоднозначно восприняли эту новость. Многие жители страны, а также звезды обвинили Ротару в том, что она зарабатывает в "ненавистной ей стране". 

Полина ИВАНОВА

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