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Киеву нельзя идти на "уступки, которые могут принести вред" Украине. Такой совет дал президент Литвы Гитанас Науседа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в преддверии саммита лидеров стран "нормандской четверки".
С подсказками киевскому гостю он выступил в ходе сегодняшнего совместного брифинга по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров. Трансляция мероприятия велась на странице офиса главы Незалежной в Facebook.
Также Науседа выразил надежду, что встреча в "нормандском" формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже, будет способствовать облегчению шагов, направленных на уменьшение напряжения в Донбассе. Литовец подчеркнул, что Вильнюс видит своим долгом оказание помощи Киеву в данном вопросе.
Ну и вполне ожидаемо, лидер балтийской Республики согласился с Зеленским в том, что санкции в отношении России должны сохраняться.
Ранее в среду, 27 ноября,
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киеву еще только предстоит урегулировать конфликт в Донбассе и "глубочайший раскол украинского общества".
А Москва, как участница контактной группы на переговорах в Минске и "нормандской четверки" будет делать все, чтобы "помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей", сообщает РИА "Новости".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем