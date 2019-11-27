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Зеленскому в Литве дали жесткие рекомендации перед встречей с Путиным

Зеленскому в Литве дали жесткие рекомендации перед встречей с Путиным
Владимир Зеленский и Гитанас Науседа. Фото: www.president.gov.ua
Вильнюс изо всех сил поддерживает молодого лидера Незалежной в противостоянии с Россией

Киеву нельзя идти на "уступки, которые могут принести вред" Украине. Такой совет дал президент Литвы Гитанас Науседа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в преддверии саммита лидеров стран "нормандской четверки".

С подсказками киевскому гостю он выступил в ходе сегодняшнего совместного брифинга по итогам прошедших в Вильнюсе переговоров. Трансляция мероприятия велась на странице офиса главы Незалежной в Facebook.

Также Науседа выразил надежду, что встреча в "нормандском" формате, которая запланирована на 9 декабря в Париже, будет способствовать облегчению шагов, направленных на уменьшение напряжения в Донбассе. Литовец подчеркнул, что Вильнюс видит своим долгом оказание помощи Киеву в данном вопросе.

Ну и вполне ожидаемо, лидер балтийской Республики согласился с Зеленским в том, что санкции в отношении России должны сохраняться.

Ранее в среду, 27 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киеву еще только предстоит урегулировать конфликт в Донбассе и "глубочайший раскол украинского общества". А Москва, как участница контактной группы на переговорах в Минске и "нормандской четверки" будет делать все, чтобы "помочь преодолению украинского кризиса на основе полного выполнения минских договоренностей", сообщает РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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