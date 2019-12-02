Российский сенатор напомнил, какое государство существовало при Иване Грозном

В Киеве экс-президент Незалежной Леонид Кравчук заявил о том, что украинская государственность на несколько веков древнее русской. В Москве возмутились переписыванием истории политиком. Как заметил сенатор Алексей Пушков, Россия образовалась задолго до появления Украины.

О том, что Россия "начала формироваться только при Иване Грозном", в то время как Украина уже триста лет была княжеством и государством, заявил экс-президент Украины в эфире телеканала "112". По его словам, Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией.

"Это просто неверно", – ответил Пушков на высказывание Кравчука. Он отметил, что русское государство начало оформляться задолго до Ивана Грозного.

"Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него",

– написал сенатор в Twitter.

Украинские политики и общественные деятели не раз выступали с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, бывший президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинил Россию в попытке похитить княжну Анну Ярославну.

Ранее Леонид Кравчук дал наставление президенту Владимиру Зеленскому по поводу встречи с Владимиром Путиным и другими участниками нормандского саммита: украинскому лидеру нужно защищать страну и откровенно рассказать, как ее обманывают.