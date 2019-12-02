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Зеленский озаботился жителями Донбасса

"Сбились с пути": Зеленский высказался о жителях Донбасса
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Президент будет бороться за жителей юго-востока Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит результатам социологического опроса, показавшего, что большая часть населения Донбасса предпочитает жить в России.

В интервью изданию Spiegel Зеленский подчеркнул, что собирается бороться за тех жителей Донбасса, кто сбился с пути. Он добавил, что многие пока не определились со своей позицией. Однако то, кто хочет жить в России, должны ехать туда, отмечает "Федерал Пресс".

Президент уточнил, что считает сбившимися с пути тех жителей, кто имеет 2 паспорта: украинский и российский, а также получает социальную поддержку в обеих странах. 

Итоги недавнего опроса Украинского института будущего показали, что почти 65% Донецкой и Луганской народных республик считают, что ДНР и ЛНР должны стать частью Российской Федерации. Желание остаться в составе Украины выразили менее 20% опрошенных.

Валентина МАЙОРОВА

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