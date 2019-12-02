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На Украине задержали подозреваемых в убийстве ребенка депутата

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Подозреваемых поймали по горячим следам

Два человека задержаны в Киеве по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, о подробностях операции правоохранители сообщат позже. В воскресенье, 1 декабря, в центре украинской столицы был обстрелян внедорожник, принадлежащий депутату Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Находившийся в машине трехлетний мальчик был ранен и скончался по дороге в больницу.

Для поисков машины бандитов в Киеве был объявлен план "Сирена", отмечает РИА ФАН.

Валентина МАЙОРОВА

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