На Украине задержали подозреваемых в убийстве ребенка депутата

Подозреваемых поймали по горячим следам

Два человека задержаны в Киеве по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, о подробностях операции правоохранители сообщат позже. В воскресенье, 1 декабря, в центре украинской столицы был обстрелян внедорожник, принадлежащий депутату Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Находившийся в машине трехлетний мальчик был ранен и скончался по дороге в больницу.

Для поисков машины бандитов в Киеве был объявлен план "Сирена", отмечает РИА ФАН.