На Украине задержали подозреваемых в убийстве ребенка депутата

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Два человека задержаны в Киеве по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка.
Как сообщается на сайте Национальной полиции, о подробностях операции правоохранители сообщат позже. В воскресенье, 1 декабря, в центре украинской столицы был обстрелян внедорожник, принадлежащий депутату Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Находившийся в машине трехлетний мальчик был ранен и скончался по дороге в больницу.
Для поисков машины бандитов в Киеве был объявлен план "Сирена", отмечает РИА ФАН.
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