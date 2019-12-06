Лидер РФ дал понять Киеву, что для Москвы приоритетом является экономическая целесообразность

Россия не намерена останавливать транзитный маршрут доставки газа европейским потребителям по украинской ГТС только из-за того, что будет запущен трубопровод "Северный поток – 2". Проблема лишь в финансовой составляющей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с немецкими предпринимателями.



"Еще раз хочу сказать, что это (ввод "СП-2" – ред.) совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины. Вопрос не в территории, а экономической целесообразности", - цитирует РИА "Новости" главу государства.

По его словам, строящийся газопровод по дну Балтийского моря – это сугубо коммерческий проект, в котором правительство страны фактически не принимается участия.

Путин напомнил, что в настоящее время идет сложный переговорный процесс между Киевом и Москвой по поводу нового контракта на перекачку российского топлива по ГТСУ и у представителей с РФ и Украины "запросные позиции достаточно трудно реализуемые", пишет ТАСС. При этом президент выразил надежду, что "хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения".

Ранее на уходящей неделе и Путин, и глава "Газпрома" Алексей Миллер уже говорили, что Москву в вопросе урегулирования проблемы транзита не устраивают именно экономические предложения, выдвигаемые Киевом.

