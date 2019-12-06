Поездка в зону боевых действий состоялась перед "нормандским саммитом"

Украина круглосуточно работает над восстановлением мира в стране. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая перед военнослужащими ВСУ в Донбассе 6 декабря.

По словам президента, работа эта ведется по всем фронтам: на дипломатическом поприще и в зоне операции Объединенных сил. Поэтому он специально приехал на линию противостояния накануне переговоров по урегулированию в Донбассе с лидерами РФ, Германии и Франции:

"Поверьте, намного проще вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", – заявил Зеленский (цитата по ТАСС).

Уровнем боевой подготовки военнослужащих глава Незалежной остался доволен, хотя и признал, что до стандартов НАТО ВСУ еще не дотягивают:

"Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность", – пообещал Зеленский.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил.

Саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. Ранее Зеленский рассказал о своих идеях по Донбассу, которые он озвучит на этих переговорах.