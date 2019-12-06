Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Зеленский проверил стандарты НАТО в украинской армии

Зеленский проверил стандарты НАТО в украинской армии
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеСаммит "нормандской четверки" продлится три часа
Поездка в зону боевых действий состоялась перед "нормандским саммитом"

Украина круглосуточно работает над восстановлением мира в стране. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский, выступая перед военнослужащими ВСУ в Донбассе 6 декабря.

По словам президента, работа эта ведется по всем фронтам: на дипломатическом поприще и в зоне операции Объединенных сил. Поэтому он специально приехал на линию противостояния накануне переговоров по урегулированию в Донбассе с лидерами РФ, Германии и Франции:

"Поверьте, намного проще вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", – заявил Зеленский (цитата по ТАСС).

Уровнем боевой подготовки военнослужащих глава Незалежной остался доволен, хотя и признал, что до стандартов НАТО ВСУ еще не дотягивают:

"Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность", – пообещал Зеленский.

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил.

Саммит "нормандской четверки" пройдет 9 декабря в Париже. Ранее Зеленский рассказал о своих идеях по Донбассу, которые он озвучит на этих переговорах.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Зе не "ПРОверил", а "ПОверил" в стандарты НАТО в 404. 6 декабря - день взятия Киева Мамаем. Очень символично отмечать сегодня день ЗСУ. Троллинг 80 уровня.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Появились подробности смерти сбежавшего в США майора КГБ

Сотрудник комитета безопасности долго болел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей