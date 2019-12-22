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Спустя сутки после скандального корпоратива партии главы Незалежной Владимира Зеленского "Слуга народа", на котором присутствовал и он сам, продолжают появляться пикантные подробности. Политиков развлекала известная украинская певица Тина Кароль, которая во время своего выступления неоднозначно обратилась к Зеленскому.
"Ты мужчина нашей мечты",
– сказала звезда со сцены, смотря прямо на экс-шоумена. Позади Кароль на экране в прямом эфире показывали Зеленского, сидевшего в зале. Президент Украины, который в этот момент о чем-то разговаривал со "слугой народа", не смог сдержать довольной улыбки.
Видео этого момента опубликовало издание "Обозреватель" на своем Youtube-канале. К слову, судя по всему, жены Зеленского Елены на корпоративе не было.
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