Переправу через Керченский пролив ожидают большие перемены

Важнейшее событие 2019 года в России еще не произошло. Оно ожидается 23 декабря, когда откроется железная дорога в Крым с материковой части страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Главное еще произойдет – начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", – цитирует "Газета.ру" пресс-секретаря президента РФ.

Открытие железной дороги через Керченский пролив запланировано на 23 декабря. Первый пассажирский поезд отправится в Крым из Москвы 24 декабря. В связи с тем, что до этого знаменательного события осталась всего неделя, работы на мосту ведутся очень активно. Даже автомобильное движение по Крымскому мосту ограничили, периодически закрывая въезд на переправу.