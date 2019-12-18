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В Кремле рассказали о будущем перекрытого Крымского моста

В Кремле рассказали о судьбе закрытого Крымского моста
Фото: most.life/multimedia
Переправу через Керченский пролив ожидают большие перемены

Важнейшее событие 2019 года в России еще не произошло. Оно ожидается 23 декабря, когда откроется железная дорога в Крым с материковой части страны. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

"Главное еще произойдет – начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост", – цитирует "Газета.ру" пресс-секретаря президента РФ.

Открытие железной дороги через Керченский пролив запланировано на 23 декабря. Первый пассажирский поезд отправится в Крым из Москвы 24 декабря. В связи с тем, что до этого знаменательного события осталась всего неделя, работы на мосту ведутся очень активно. Даже автомобильное движение по Крымскому мосту ограничили, периодически закрывая въезд на переправу.

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Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ

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