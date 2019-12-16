За обслуживание переправы заплатят россияне

Движение поездов по Крымскому мосту обойдется российскому бюджету в 287 млн рублей только за первые полгода работы переправы. Тендер на такую сумму объявило Федеральное госпредприятие "Крымская железная дорога".

"Обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП", – приводит "Крыминформ" обязанности будущего подрядчика.

Компания, которая выиграет конкурс, должна будет за эти же деньги убирать мусор на мосту и около него, чистить водоотводы и следить за состоянием береговых укреплений, уточняет ФедералПресс. Работы должны проводиться круглосуточно и ежедневно вплоть до 1 июля 2020 года. На второе полугодие 2020 г. будет объявлено новый тендер. Сколько на него потребуется денег российских налогоплательщиков, пока не уточняется.

Запуск железнодорожной части Крымского моста намечен на конец декабря 2019 года.