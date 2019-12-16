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В Крымский мост вложат еще миллиарды

В Крымский мост вложат еще миллиарды
Фото: most.life
За обслуживание переправы заплатят россияне

Движение поездов по Крымскому мосту обойдется российскому бюджету в 287 млн рублей только за первые полгода работы переправы. Тендер на такую сумму объявило Федеральное госпредприятие "Крымская железная дорога".

"Обеспечение безопасного и бесперебойного круглогодичного функционирования железнодорожного транспортного перехода через Керченский пролив, сохранности имущественного комплекса, включая искусственные сооружения, входящие в состав ЖДТП", – приводит "Крыминформ" обязанности будущего подрядчика.

Компания, которая выиграет конкурс, должна будет за эти же деньги убирать мусор на мосту и около него, чистить водоотводы и следить за состоянием береговых укреплений, уточняет ФедералПресс. Работы должны проводиться круглосуточно и ежедневно вплоть до 1 июля 2020 года. На второе полугодие 2020 г. будет объявлено новый тендер. Сколько на него потребуется денег российских налогоплательщиков, пока не уточняется.

Запуск железнодорожной части Крымского моста намечен на конец декабря 2019 года. 

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Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia Фото: most.life/multimedia
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Если бы можно было, хохляцкие недоумки давно бы трубу распилили и частями Китаю продали.... Халява же...
Гость
Ответить
Россия в отличии от кастрюлеголовых недоносков, которые из-за своего жлобства довела свою трубу до "ручки", если что-то построит, то и регулрно обслуживает.
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