Лидер Незалежной чудом избежал очередного "коридора позора"

Украинские националисты собирались устроить "теплый" прием президенту страны Владимиру Зеленскому во время его недавнего визита в Харьков. Об этом сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.



По его словам, нового губернатора пришлось представлять на закрытом совещании вместо зала областного совета, чтобы президент не увидел собравшихся около здания администрации 500 активистов. Кернес заявил, что планировавших устроить "коридор позора" людей собрал глава МВД Украины Арсен Аваков.

"Это активисты, которых контролирует Аваков, среди них Нацкорпус и еще часть активистов – радикально настроенных людей, которые до этого активно протестовали против формулы Штайнмайера",

– рассказал Харькова в интервью "Страна.ua".

1 ноября жители Тернополя устроили украинскому лидеру "коридор позора", сквозь который президенту пришлось пройти под выкрики "Позор!" и "Нет капитуляции". Ранее, 29 октября, Арсен Аваков поддержал нацбатальон "Азов", лидер которого открыто угрожал Владимиру Зеленскому.