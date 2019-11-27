Украина пытается надавить на Евросоюз

Пока Россия не выполнит Минские договоренностей, укрепление сотрудничества между европейскими странами и Москвой приведет только к негативным последствиям, считают на Украине.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на встрече с послом Франции в Киеве Этьеном де Понсеном. По словам Данилова, Украина много сделала для успешного проведения встречи в "нормандском формате 2 и теперь ожидает таких же шагов от России, отмечает "Страна.ua".

Он также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости договориться о конкретных сроках освобождения украинских пленных, достижению перемирия в Донбассе и восстановлению контроля Незалежной над границей с Россией.

Согласно Минским соглашениям, подписанным представителями Украины и провозглашенных республик Донбасса, предусматривается прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы, закрепление за регионом особого статуса и местные выборы.







