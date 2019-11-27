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Киев призвал Европу отказаться от сотрудничества с Москвой

Киев призвал Европу отказаться от сотрудничества с Москвой
Фото: www.globallookpress.com
Украина пытается надавить на Евросоюз

Пока Россия не выполнит Минские договоренностей, укрепление сотрудничества между европейскими странами и Москвой приведет только к негативным последствиям, считают на Украине.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на встрече с послом Франции в Киеве Этьеном де Понсеном. По словам Данилова, Украина много сделала для успешного проведения встречи в "нормандском формате 2 и теперь ожидает таких же шагов от России, отмечает "Страна.ua". 

Он также напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости договориться о конкретных сроках освобождения украинских пленных, достижению перемирия в Донбассе и восстановлению контроля Незалежной над границей с Россией.

Согласно Минским соглашениям, подписанным представителями Украины и провозглашенных республик Донбасса, предусматривается прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы, закрепление за регионом особого статуса и местные выборы.



Валентина МАЙОРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Виктор
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С хохлами догоариваться, только время терять, их нужнь только давить.
Мизантроп VI
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Подыхать в одиночку хохлам тоскливо.
Предлагают Европе к ним присоединиться. :))))))
Им невдомёк, что их уже все отпели и похоронили.
Гость
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Гость
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Минск там прописана только Украина! И чего Украина сделала? Прошедшие по инициативе и после настойчивых просьб украинской стороны, поддержанных Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, телефонные переговоры президента России со своим киевским коллегой были посвящены попытке Владимира Зеленского получить у Путина предварительное согласие на изменение формата "Минска-2" с предварительным заводом "незалежных" силовых структур на территорию народных республик Донбасса и их границу с Россией. В обмен "слуга народа" сулил "хозяину Кремля" решение всех вопросов по газу, отзыв украинских исков из международных судов и чуть ли не частичную отмену антироссийских санкций Евросоюзом. В ответ, как утверждают инсайдерские источники, президент России ещё раз посоветовал Зеленскому начать прямой переговорный процесс с Донецком и Луганском, предусмотренный Минскими соглашениями, а также указал на то, что развод войск в предварительно намеченных точках фактически так и не состоялся, поскольку позиции ВСУ были заняты "нацгвардией" и иррегулярными вооружёнными формированиями, а обстрелы территории ДНР и ЛНР с украинской стороны продолжаются. О том, получил ли украинский президент поздравления с закупкой через посредство Польши партии американского СПГ стоимостью свыше 650 долл. за тысячу "кубов", не сообщается…
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