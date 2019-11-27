Стороны не могут обжаловать данное решение

Суд Швеции округа Свеа снова отказал российской компании "Газпром" и не удовлетворил апелляцию на решение арбитражного суда в споре с украинским "Нафтогазом". Об этом стало известно из опубликованного решения суда.

В сообщении сказано, что решение не может быть отменено и каких-либо процедурных нарушений выявлено не было.

В 2017 году стокгольмский суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд по спору касательно контрактов на транзит и поставку газа. Российская компания данное решение обжаловала в марте 2018 года.