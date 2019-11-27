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"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"

"Газпром" вновь проиграл в войне с "Нафтогазом"
Фото: ITAR-TASS
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Стороны не могут обжаловать данное решение

Суд Швеции округа Свеа снова отказал российской компании "Газпром" и не удовлетворил апелляцию на решение арбитражного суда в споре с украинским "Нафтогазом". Об этом стало известно из опубликованного решения суда. 

В сообщении сказано, что решение не может быть отменено и каких-либо процедурных нарушений выявлено не было. 

В 2017 году стокгольмский суд обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд по спору касательно контрактов на транзит и поставку газа. Российская компания данное решение обжаловала в марте 2018 года. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Да хохлам это не поможет. Они уже в глубокой ж... У них ввп = долгу уже сегодня. А завтра они долг увеличат во много раз. И будут свою землю продавать за бесценок. Они нам кстати как раз 3 млрд должны. Надо просто перезачесть. А так мы Африке 20 млрд списали. Ну еще одной "Африке" спишем. Пусть на последок порадуются и сдохнут.
Гость
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В Газпроме надо уволить <цензура> юристов.
Гость читатель
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не может быть ,стало - не было.
Гость
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Так вам, мерзота, по самые гланды, чтобы голова не качалась! Будете платить, свинорылые, иначе все досягаемое имущество будет конфисковываться! Потом другие иски подойдут: Крым, Донбасс и т.д.! А вы как думали, ничтожества?
Виктор
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Остался последний способ, пустить хохлохряка под нож.
Гость
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Да всю это Украину создал Газпром, на его денежки взращено это фашисткое государство, и нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Платить то придётся. И платите быстрее, пуля которой убьёт Украина Россию должна быть оплачена Россией, это закон гитлеровской германии и работает до сих пор.
Гость
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теперь нам опять поднимут цены на газ
Гость
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Да пусть свинья порадуется, может еще и попробует взыскать… Давно по ..лу не получал видимо, осмелел. Но это можно исправить!
Гость
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Ну что же, ждем теперь решение на апелляцию Украины на 3 млрд долга России. Судя по всему к этому и подводили, чтобы мы простили 3 млрд. Украине.
Гость
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ага,теперь осталось скидку свиньям дать и забыть про претензии,осталось дождаться очередной сдачи?
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