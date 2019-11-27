Следователи узнают о каждом шаге Порошенко

В Киеве изучат отпуска и командировки экс-президента

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины займется командировками бывшего президента Петра Порошенко. Как сообщают "Украинские новости", следователи проверят все поездки бывшего украинского лидера с июня 2014 года по май 2019-го, то есть за весь президентский срок.

До этого следователи ГБР получили доступ к данным по доходам и паспортам Порошенко. Политика подозревают в возможной переправке лиц за границу по поддельным документам. Якобы это происходило во время поездки в отпуск Порошенко на Мальдивские острова в 2018 году. СМИ тогда писали, что экс-президент и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.