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Следователи узнают о каждом шаге Порошенко

Следователи узнают о каждом шаге Порошенко
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленскому в Литве дали рекомендации перед встречей с Путиным
В Киеве изучат отпуска и командировки экс-президента

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины займется командировками бывшего президента Петра Порошенко. Как сообщают "Украинские новости", следователи проверят все поездки бывшего украинского лидера с июня 2014 года по май 2019-го, то есть за весь президентский срок.

До этого следователи ГБР получили доступ к данным по доходам и паспортам Порошенко. Политика подозревают в возможной переправке лиц за границу по поддельным документам. Якобы это происходило во время поездки в отпуск Порошенко на Мальдивские острова в 2018 году. СМИ тогда писали, что экс-президент и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.

Александр ИЛЬИН

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