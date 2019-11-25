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Россияне застряли за границей из-за забастовок

Россияне застряли за границей из-за забастовок
Фото: www.globallookpress.com
Около 300 рейсов приостановлено

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы между Россией и Финляндией из-за забастовки работников почты.

Всего приостановлено около 300 международных и внутренних рейсов на понедельник. В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов из-за несогласия с условиями труда. К ней присоединился профсоюз авиаотрасли в знак солидарности, что и послужило причиной отмены рейсов, сообщается на сайте Finnair.

Забастовка продлится до 22 декабря. Компания ищет для пассажиров альтернативные маршруты.

Карина СИРАЗОВА

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