Около 300 рейсов приостановлено

Авиакомпания Finnair отменила все рейсы между Россией и Финляндией из-за забастовки работников почты.

Всего приостановлено около 300 международных и внутренних рейсов на понедельник. В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов из-за несогласия с условиями труда. К ней присоединился профсоюз авиаотрасли в знак солидарности, что и послужило причиной отмены рейсов, сообщается на сайте Finnair.

Забастовка продлится до 22 декабря. Компания ищет для пассажиров альтернативные маршруты.