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Авиакомпания Finnair отменила все рейсы между Россией и Финляндией из-за забастовки работников почты.
Всего приостановлено около 300 международных и внутренних рейсов на понедельник. В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов из-за несогласия с условиями труда. К ней присоединился профсоюз авиаотрасли в знак солидарности, что и послужило причиной отмены рейсов, сообщается на сайте Finnair.
Забастовка продлится до 22 декабря. Компания ищет для пассажиров альтернативные маршруты.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем