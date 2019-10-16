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Японии напомнили про зверства в Китае

Японии напомнили про зверства в Китае
Фото: www.globallookpress.com
В Москве готовы выдвинуть Токио встречный ультиматум

Япония грозила России войной в течение долгого времени, поэтому РФ вправе требовать извинений от нынешних властей Страны восходящего солнца. Москва предпочла другой путь, без старых претензий. Но ей есть что предъявить в ответ на ультиматумы, указал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он подтвердил, что в 1945 г. на тяжелых строительных работах в Сибири использовали интернированных японских военнопленных. Многие тогда умерли. Но это несравнимо с теми зверствами, которые творила Квантунская армия в годы Второй мировой войны в отношении мирного населения Китая и Кореи. Пекин и Сеул до сих пор требуют ответа от Токио за те события.

Сейчас же японцы решили так подать историю Второй мировой войны, чтобы повлиять на общественное мнение в своих интересах, уверен Кнутов.

"В процессе обсуждения территориального спора (с РФ по Курилам – прим.ред.) японцы уже навязали своему населению ложную точку зрения. А сейчас это поднимается в силу предстоящего обсуждения вопроса о размещении американских ракет на территории Японии. Как крылатых, так и средней дальности", – отметил эксперт в комментарии "Царьграду".

Ранее в Японии вышла статья, в которой от России потребовали извиниться за "нападение" СССР на Японию в 1945 году. Без этого Токио рекомендовали даже не обсуждать с Москвой подписание мирного договора.

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