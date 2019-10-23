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Париж объявил о провале санкций в отношении Москвы

Париж осознал провал антироссийских санкций
Фото: pixabay.com
В Европе пришли к неутешительному выводу - отношения с Россией хуже, чем во времена холодной войны

Антироссийские санкции не заставили РФ изменить свою политику, поэтому Старому Свету необходимо заново налаживать взаимоотношения с Российской Федерацией. Об этом заявил французский дипломат Мишель Фуше.

Он считает, что с Москвой необходимо вести диалог с помощью языка дипломатии, как это делал во времена СССР президент Пятой Республики Шарль де Голль, летавший в 1966 г. на встречу с советским лидером Леонидом Брежневым вовсе не для того, "чтобы поддерживать коммунистический режим".

"Я отлично знаю то, что творится на Украине, в Крыму. Однако политика санкций ничего не изменила в действиях России, а актуальные двусторонние отношения с Москвой неудовлетворительны. Повторюсь, что перед ЕС стоит задача создания заново двусторонних контактов с Москвой", – сказал француз в интервью порталу Euractiv.

По его мнению, идея генерала де Голля, культивируемая ныне действующим лидером Франции Эмманюэлем Макроном, о Европе от Лиссабона до Владивостока больше всего в интересах самого Старого Света.

"Однако сейчас одной из главных задач Европы должно стать налаживание отношений с Россией. Как это возможно, что в 2019 г. у Европы менее интенсивные и более слабые отношения с Россией, чем во времена холодной войны?", – изумился Фуше.

Во Франции полагают, что нельзя оставлять союз России с Китаем как единственную возможную альтернативу для Москвы. При этом, подчеркнул французский дипломат, она сохраняет отношения со всем миром: с Израилем, с Турцией, с арабскими государствами, с Ираном. Кроме того, РФ является членом ООН, отметил он.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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