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Проект США: Вашингтон похвастался помощью Украине

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Американцы работают над стабильностью в Незалежной

США крайне волнует достижение мира на Украине, поэтому Штаты активно содействуют своим друзьям. Об этом заявил госсекретарь Америки Майк Помпео.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп трижды предоставлял Незалежной материальную помощь, чтобы страна могла защититься от "российской агрессии". Помпео подчеркнул, что предшественник миллиардера Барак Обама этого не делал.

Журналисты, передает RT, спросили у Помпео, насколько США привержены вопросу стабильности в Незалежной.

"Это проект, над которым мы работаем <…> В этом есть смысл – для свободы, для Европы, для мира и суверенитета Украины", – ответил госсекретарь.

Помпео добавил, что США гордятся помощью Украине. 

Полина ИВАНОВА

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