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Россию обвинили в вербовке украинцев в Крыму

Россию обвинили в вербовке украинцев в Крыму
Фото: www.globallookpress.com
Россияне якобы шантажируют жителей Незалежной

Украина выкинула очередную байку о России. Служба безопасности страны обвинила сотрудников российских спецслужб в том, что они принуждают украинцев, которые часто пересекают границу двух государств, к конфиденциальному сотрудничеству.

Соответствующее заявление без доказательств ведомство опубликовало на своем сайте. В сообщении говорится, что Россия собирает таким способом информацию о сотрудниках СБУ, военнослужащих ВСУ и пограничников. Любопытно, что при этом ведомство не утоняет, зачем именно России нужна такая информация.

СБУ утверждает, что российские спецслужбы создают компрометирующие ситуации, запугивают украинцев, шантажируют и даже якобы используют физическое и психологическое давление. Пресс-служба ведомства напомнила жителям Незалежной про наказание за "переход на сторону врага".  

Полина ИВАНОВА
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