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Море Азимова исчезло с сайта НАТО. Ранее на интернет-ресурсе альянса была размещена публикация о необходимости обеспечения свободы судоходства в разных точках мира. В качестве примера, как нарушаются права судовладельцев, были упомянуты "недавние события в Персидском заливе и море Азимова".
Где находится это море и что там происходило, в статье не упоминалось. И только после многочисленных вопросов в публикации исправили ошибку, передает РИА "Новости". Как оказалось, эксперт альянса имел в виду Азовское море. Отмечается, кстати, что автор статьи получил образование в военно-морской академии США, пишет URA.RU.
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