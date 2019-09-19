Эксперты альянса оказались слабы в географии

Море Азимова исчезло с сайта НАТО. Ранее на интернет-ресурсе альянса была размещена публикация о необходимости обеспечения свободы судоходства в разных точках мира. В качестве примера, как нарушаются права судовладельцев, были упомянуты "недавние события в Персидском заливе и море Азимова".

Где находится это море и что там происходило, в статье не упоминалось. И только после многочисленных вопросов в публикации исправили ошибку, передает РИА "Новости". Как оказалось, эксперт альянса имел в виду Азовское море. Отмечается, кстати, что автор статьи получил образование в военно-морской академии США, пишет URA.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп опозорился, продемонстрировав пробелы в знании географии.