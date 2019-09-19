Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

НАТО признала ошибку с Азовом

НАТО признала ошибку с Азовом
Фото: ТАСС
Эксперты альянса оказались слабы в географии

Море Азимова исчезло с сайта НАТО. Ранее на интернет-ресурсе альянса была размещена публикация о необходимости обеспечения свободы судоходства в разных точках мира. В качестве примера, как нарушаются права судовладельцев, были упомянуты "недавние события в Персидском заливе и море Азимова".

Где находится это море и что там происходило, в статье не упоминалось. И только после многочисленных вопросов в публикации исправили ошибку, передает РИА "Новости". Как оказалось, эксперт альянса имел в виду Азовское море. Отмечается, кстати, что автор статьи получил образование в военно-морской академии США, пишет URA.RU.

Ранее президент США Дональд Трамп опозорился, продемонстрировав пробелы в знании географии.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в октябре 2019 года

В октябре 2019 года с деньгами повезет не всем

Разорвал снежный человек: тайну перевала Дятлова раскрыли

На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей